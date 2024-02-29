Венгрия заявила, что желала бы ухода фон дер Ляйен с поста главы ЕК

Правительство страны хотело бы, чтобы глава Еврокомиссии избавила Евросоюз от решений, которые ведут лишь к ухудшению ситуации в Европе, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто

БУДАПЕШТ, 29 февраля. /ТАСС/. Правительство Венгрии хотело бы, чтобы глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен завершила пребывание на своем посту и избавила Евросоюз от решений, которые ведут лишь к ухудшению ситуации в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя по просьбе журналистов высказывания фон дер Ляйен, направленные на продолжение конфликта на Украине.

"Что касается председателя Еврокомиссии, то, поскольку безопасность и экономические показатели Евросоюза только ухудшились, было бы хорошо, если бы уже вскоре после окончания срока действия ее мандата она больше не делала никаких заявлений и не принимала никаких решений о ситуации в Европе, ни в области внешней политики, ни в области экономики или безопасности", - сказал глава венгерского МИД, выступая на пресс-конференции после встречи в Будапеште со своим коллегой из Чада Махаматом Салехом Аннадифом.

В среду фон дер Ляйен заявила на сессии Европарламента в Страсбурге, что ЕС должен рассмотреть возможность использования доходов от замороженных российских активов для приобретения военного снаряжения для Украины. ЕС, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд. Из них около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии.

По итогам июньских выборов в Европарламент должен быть определен новый состав Еврокомиссии и ее председатель. По сообщениям из Брюсселя, фон дер Ляйен хотела бы остаться на этом посту еще на один срок. Не исключено, что Европейская народная партия, располагающая большинством мест в Европарламенте, может объявить о выдвижении ее кандидатуры на съезде в Бухаресте 7 марта.