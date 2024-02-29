Парламент Молдавии денонсировал три соглашения с СНГ в области обороны

Депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов голосовали против

КИШИНЕВ, 29 февраля. /ТАСС/. Парламент Молдавии денонсировал три соглашения в области обороны и борьбы с терроризмом, подписанных в рамках СНГ. Об этом информирует пресс-служба законодательного органа.

"Парламент денонсировал три соглашения, заключенных на платформе СНГ. Депутаты одобрили эти решения во втором чтении", - говорится в сообщении. Депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов голосовали против.

Согласно сообщению, было денонсировано Соглашение о принципах обеспечения вооруженных сил государств - участников Содружества вооружением, техникой, материальными средствами, подписанное в Минске в феврале 1992 года. Также были денонсированы Соглашение о группах военных наблюдателей и коллективных силах по поддержанию мира в СНГ, подписанное в Киеве в марте 1992 года, и Протокол о временном порядке формирования и задействования групп военных наблюдателей и коллективных сил по поддержанию мира от 4 августа 1992 года. Еще одно решение касается договора в рамках СНГ о сотрудничестве в материально-техническом обеспечении компетентных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом и экстремизмом, заключенного в Ашхабаде 5 декабря 2012 года.