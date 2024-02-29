Спецслужба Молдавии рассекретила документы о репрессиях в советский период

Служба информации и безопасности отметила, что речь идет о 2 534 дел

КИШИНЕВ, 29 февраля. /ТАСС/. Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии рассекретила свыше 2,5 тыс. документов о репрессиях на территории республики в советский период.

"СИБ передала Национальному архивному агентству еще 2 534 дела, относящихся к периоду советской власти", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

2 304 документа - это судебные дела в отношении лиц, подвергшихся репрессиям и реабилитированных Генеральной прокуратурой. Остальные материалы - это документы, касающиеся деятельности НКВД, МГБ и КГБ с грифом "секретно" и "совершенно секретно".

В 2023 году СИБ заявила об осуждении преступлений, совершенных в советский период, и планах предоставить доступ общественности к соответствующим документам.