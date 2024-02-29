ЕС призывает к диалогу по Приднестровью и поддерживает мирное урегулирование конфликта

Брюссель продолжит внимательно следить за ситуацией и регулярно оценивать ее, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано

БРЮССЕЛЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Евросоюз призывает к диалогу по Приднестровью и поддерживает мирное урегулирование конфликта. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, комментируя по просьбе журналистов резолюцию депутатов непризнанного Приднестровья, которые обратились к РФ за помощью и призвали международное сообщество не допустить обострения отношений Тирасполя и Кишинева.

"Конечно, ЕС внимательно следит за ситуацией в Молдавии и Приднестровье. Мы полагаем, что стабильность в регионе в интересах населения обеих сторон. Мы призываем обе стороны к диалогу. Мы поддерживаем мирное урегулирование конфликта", - сказал он.

"Мы находимся в тесном контакте с властями Молдавии и верим, что они сделают все, чтобы справиться с ситуацией. Будет лишним напомнить, что ЕС полностью поддерживает Молдавию", - добавил он, подчеркнув, что Брюссель продолжит внимательно следить за ситуацией и регулярно оценивать ее.

Накануне участники съезда депутатов всех уровней, который прошел в Тирасполе по инициативе президента Вадима Красносельского, обратились за помощью к России из-за давления со стороны Молдавии, а также приняли обращение к международному сообществу с просьбой содействовать возобновлению полноценного диалога с Кишиневом.

Отношения между Кишиневом и Тирасполем начали постепенно ухудшаться с 2020 года после избрания президентом Молдавии Майи Санду, которая сделала ряд жестких заявлений в адрес Тирасполя и отказалась встречаться с Красносельским. Ситуация обострилась с начала этого года после решения властей Молдавии взимать пошлины с товаров, следующих в Приднестровье через территорию республики. После того как Украина закрыла приднестровский участок границы с Молдавией в 2022 году, товары в Приднестровье могут поступать только через контролируемую Кишиневом территорию. Тирасполь обвинил Кишинев в использовании уязвимого положения Приднестровья для блокирования поставок товаров и давления.