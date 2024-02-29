Yonhap: Южная Корея и НАТО будут укреплять сотрудничество

Южнокорейский министр обороны Син Вон Сик попросил уделять внимание ситуации на Корейском полуострове и "способствовать сдерживанию провокаций" со стороны КНДР

СЕУЛ, 29 февраля. /ТАСС/. Министр национальной обороны Республики Корея Син Вон Сик встретился в Сеуле с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи и обсудил с ним укрепление сотрудничества. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Южнокорейский министр попросил уделять внимание ситуации на Корейском полуострове и "способствовать сдерживанию провокаций" со стороны КНДР. Син Вон Сик и Кристофер Каволи дали оценку развитию сотрудничества в сфере учений, кибербезопасности. Они договорились наращивать взаимодействие в соответствии с индивидуально адаптированной программой партнерства, которая была подписана в июле 2023 года и затрагивает 11 областей.

Это первый визит верховного главнокомандующего европейскими войсками НАТО в Республику Корея, отмечает Рёнхап. Поездка состоялась на фоне нехватки боеприпасов на Украине и повышенного внимания к южнокорейскому военно-промышленному комплексу в связи с этим. В Министерстве обороны Республики Корея в четверг повторили, что южнокорейская позиция в вопросе прямых поставок оружия на Украину не изменилась. Сеул предоставлял Киеву гуманитарную и финансовую помощь, поставлял военные предметы нелетального характера, такие как миноискатели и бронежилеты, но не оружие или боеприпасы.

26 февраля Кристофер Каволи встретился с министром иностранных дел Японии Ёко Камикавой.