В Швеции церковь Московского Патриархата лишили государственной поддержки

Она призывала поддержать СВО на Украине, сообщает агентство ТТ со ссылкой на Управление по поддержке религиозных общин

СТОКГОЛЬМ, 29 февраля. /ТАСС/. Русская православная церковь Московского Патриархата не будет получать государственную финансовую поддержку в Швеции в 2024 году. Об этом сообщает агентство ТТ со ссылкой на Управление по поддержке религиозных общин.

Решение было принято в связи с выводами полиции безопасности (СЕПО) о том, что эта "община не соответствует так называемому демократическому критерию закона". По мнению СЕПО, она якобы имела контакты с "лицами, работающими на российские службы безопасности и разведки", а церковь неоднократно получала "значительное финансирование от российского государства". Церковь призывала поддержать СВО на Украине, особо отметила полиция.

В 2022 году церковь получила от Управления по поддержке религиозных общин ведомства 198 951 крону ($19 205,45 ).