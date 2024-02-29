У кризисного центра Литвы нет данных о причастности РФ к акциям фермеров в Польше

Тем не менее руководитель центра Вилмантас Виткаускас считает, что Россия использует ситуацию в пропагандистских целях

ВИЛЬНЮС, 29 февраля. /ТАСС/. Сведений о том, что РФ имеет отношение к акциям польских фермеров, которые готовятся к протестам у границы с Литвой в связи с манипуляциями с украинским зерном, нет. Об этом заявил журналистам руководитель литовского национального центра по управлению кризисами Вилмантас Виткаускас.

"Конкретных данных о каком-либо российском подталкивании польских фермеров к акциям протеста у нас нет", - сказал он.

Тем не менее чиновник считает, что Россия использует ситуацию в пропагандистских целях. "Что очевидно и что вы сами наблюдаете в сообщениях [СМИ] из России, так это то, что российская сторона воспользуется ситуацией, - утверждал он.

Посол Польши в Литве Констант Радзивилл отрицает какое бы то ни было влияние России на протесты фермеров. Дипломат напомнил, что подобные акции проводятся во многих странах Евросоюза. По его словам, для действий фермеров "есть причины", а утверждать, что к протестам их якобы подталкивает Россия, "было бы большой ошибкой и несправедливостью".