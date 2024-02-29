Лондон профинансирует меры обеспечения безопасности депутатов и членов еврейских общин

Это связано с резкой активизацией пропалестинских выступлений в королевстве после начала военной операции Израиля в секторе Газа

ЛОНДОН, 29 февраля. /ТАСС/. Власти Великобритании объявили о выделении дополнительных средств на меры по обеспечению безопасности депутатов британского парламента и членов еврейских общин в стране. Оба решения связаны с резкой активизацией пропалестинских выступлений в королевстве после начала военной операции Израиля в секторе Газа.

Часть протестующих использовала антисемитские лозунги и проводила акции у здания британского парламента, а также у домов нескольких депутатов. После этого член консервативной партии Майк Фрир, представляющий округ с большой долей еврейского населения на севере Лондона, покинул правительственный пост из опасений за свою безопасность.

"Правительство будет делать все возможное, чтобы защищать людей, институты и процессы, от которых зависит наша демократия. Я максимально серьезно отношусь к вопросу о безопасности членов Палаты [общин]. Ни для кого из нас угрозы, травля и преступления на почве ненависти не должны становиться частью работы, и мы не должны их терпеть", - подчеркнул глава британского МВД Джеймс Клеверли, ранее призвавший сторонников Палестины прекратить еженедельные массовые акции в Лондоне и других городах страны.

На осуществление мер по обеспечению безопасности парламентариев и кандидатов в члены парламента, усиление полицейского присутствия на улицах и предотвращение межэтнических и межрелигиозных трений будет выделен 31 млн фунтов стерлингов ($39,3 млн). Кроме того, 54 млн фунтов ($68,4 млн) в период до 2028 года получит негосудартсвенный Фонд обеспечения безопасности еврейских сообществ. Еще 18 млн фунтов ($22,8 млн) пойдут напрямую на обеспечение безопасности синагог, еврейских школ и помещений, используемых местными еврейскими общинами.

Как ранее сообщил фонд, число совершаемых в Великобритании правонарушений на почве антисемитизма в прошлом году выросло на 147% по сравнению с 2022 годом. Сообщается о 4,1 тыс. таких случаев, большинство из которых были отмечены в октябре-декабре прошлого года после нападения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС на территорию Израиля и резкого обострения ситуации в секторе Газа.

"Не слушайте аргументов о том, что это просто реакция на действия израильского правительства", - заявил глава правительства Риши Сунак, подчеркнув, что речь идет о проявлениях антисемитизма и "незамутненной ненависти" по отношению к проживающим в королевстве евреям.