Иран отверг утверждения фон дер Ляйен о якобы поставках иранских беспилотников России

Официальные лица в европейских институтах, которые хранят молчание по поводу геноцида Израиля в секторе Газа, не заслуживают доверия, отметили в диппредставительстве исламской республики

БРЮССЕЛЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Иран категорически отвергает утверждения председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о якобы поставках иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) России для их использования в конфликте на Украине. Об этом говорится в заявлении посольства исламской республики в Бельгии.

"Иран категорически отвергает необоснованные и политически мотивированные обвинения в предоставлении беспилотников для использования в войне на Украине. Те официальные лица в европейских институтах, которые хранят молчание по поводу геноцида Израиля в [секторе] Газа, не заслуживают доверия", - сообщается в заявлении диппредставительства, размещенном в X (ранее Twitter).

28 февраля фон дер Ляйен выступила с утверждением, что иранские власти якобы поставляют России образцы и технологии производства ударных беспилотников.

17 февраля главы МИД стран "Группы семи" призвали Иран "прекратить оказывать помощь российской армии" в конфликте на Украине и потребовали от всех стран предотвратить поставки компонентов для иранских программ производства БПЛА, "предназначенных для поддержки военных усилий России".

Москва и Тегеран неоднократно отвергали версии о поставках России иранских беспилотников для их применения на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие сообщения информационным вбросом и подчеркивал, что российская армия использует летательные аппараты отечественного производства.