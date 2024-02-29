Следствие провело три эксперимента при расследовании гибели помощника Залужного

По данным издания "Украинская правда", Госбюро расследований также истребовало значительный объем документов, в том числе составляющих гостайну

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Следователи, ведущие дело о гибели в ноябре прошлого года от взрыва гранаты Геннадия Частякова - помощника занимавшего тогда пост главкома ВСУ Валерия Залужного, уже опросили порядка 20 свидетелей и провели 3 эксперимента. Об этом сообщило издание "Украинская правда".

По его данным, Госбюро расследований (ГБР), которому поручено это дело, также истребовало значительный объем документов, в том числе составляющих гостайну, и ознакомилось с ними. Кроме того, следствие также изучило материалы внутреннего расследования, проведенного военной службой правопорядка ВСУ.

Издание сообщает, что сейчас рассматриваются несколько версий, в том числе о нарушении правил обращения со взрывными устройствами или несчастном случае. В ГБР добавили, что процессуальное поведение подозреваемого - офицера Андрея Тимченко, преподнесшего Частякову подарок с гранатами, "пока не противоречит принципам и требованиям уголовного процессуального законодательства, учитывая его право на защиту".

Частяков погиб 6 ноября 2023 года от взрыва гранаты, которая, по данным следствия, находилась в одном из подарков от его коллег по случаю дня рождения. По одной из версий, погибший мог не знать, что граната была не сувенирной, а боевой. Другой версией было неосторожное обращение со взрывным устройством,. Кроме того, следователи рассматривали возможность покушения на почве неприязненных отношений с сослуживцами, а также традиционный "российский след".