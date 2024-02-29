СМИ: европейские страны, возможно, готовятся к открытию посольств в Пхеньяне

По данным агентства Yonhap,в частности, возобновить деятельность своих диппредставительств хотят Великобритания и Швейцария

ТОКИО, 29 февраля. /ТАСС/. Несколько европейских стран, возможно, готовится к открытию своих посольств в Пхеньяне, которые были временно закрыты из-за пандемии коронавируса. На это обратило внимание агентство Kyodo на фоне сообщений о визитах несколькоих делегаций в КНДР.

В частности, на сайте китайского посольства в Пхеньяне сообщается о прошедшей 28 февраля встрече главы дипмиссии с назначенным послом Швеции. Дипломаты, как отмечается, обсудили ситуацию на Корейском полуострове. 26 февраля представитель посольства встретился с высокопоставленными представителями МИД Германии.

По данным агентства Yonhap, возобновить деятельность своих посольств также хотят Великобритания и Швейцария, а также еще несколько европейских стран.

Во время пандемии коронавируса многие посольства в Пхеньяне были закрыты. Одной из немногих свою работу продолжала российская дипмиссия.