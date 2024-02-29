В Афинах студенты провели митинг против частных университетов

Учащиеся считают, что власти подготовили законопроект, нарушая конституцию страны, которая разрешает только государственные высшие учебные заведения.

АФИНЫ, 29 февраля. /ТАСС/. Массовый митинг студентов против законопроекта правительства Греции, который разрешит создавать в стране частные университеты, прошел в центре Афин, передает корреспондент ТАСС.

Сотни студентов в очередной раз собрались у здания ректората Афинского университета, развернули плакаты с лозунгами, призывающими правительство отозвать из парламента спорный законопроект. После митинга они отправились маршем к парламенту, неся транспаранты с лозунгами "Нет частным вузам!" "Признавать дипломы только госуниверситетов", "Только бесплатное государственное образование!" "Не сметь голосовать за законопроект!"

Учащиеся высших ученых заведений проводят такие акции в центре города уже восьмую неделю, помимо этого десятки помещений факультетов местных вузов захвачены студентами, и занятия там не проводятся. Учащиеся считают, что власти подготовили законопроект, нарушая конституцию страны, которая разрешает только государственные высшие учебные заведения.

Правительство тем временем уже внесло законопроект под названием "Укрепление государственного университета - Основы работы филиалов зарубежных университетов" на рассмотрение профильного парламентского комитета по вопросам образования. Ожидается, что документ будет принят на пленарном заседании парламента в начале марта. Согласно законопроекту, негосударственные вузы смогут набирать студентов на учебу на платной основе с сентября 2025 года.

Официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис сообщил журналистам на брифинге, что в ходе общественного обсуждения законопроекта поступили более чем 1 500 комментариев, которые будут учтены для его улучшения, однако "основная философия" документа останется прежней. Маринакис уточнил, что 70% положений законопроекта касаются государственных вузов и предоставляют им дополнительную свободу, а их финансирование за счет госбюджета, Фонда восстановления экономики ЕС и срочных выплат достигнет 1 млрд евро.

По словам представителя кабинета, множество греков сейчас занимаются за границей в частных университетах, а могли бы это делать в собственной стране. "40 тыс. греческих студентов в настоящее время учатся в университетах за рубежом, и это число намного выше, чем в других странах, например, в Испании - 35 тыс., в Португалии - 13 тыс, - отметил Маринакис. - Этот законопроект является символической реформой, направленной на то, чтобы дать возможность потенциальным греческим студентам учиться в зарубежном университете в нашей стране, привлечь иностранных студентов и научных сотрудников [в Грецию], вернуть на родину греческих ученых и создать новые рабочие места".