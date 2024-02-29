В Норвегии выступили за расследование в связи с обвинениями Израиля в адрес БАПОР

На данный момент, как отметил глава Норвежского совета по делам беженцев Ян Эгеланд, израильские власти "не представили ни доказательств, ни подробностей"

ЛОНДОН, 29 февраля. /ТАСС/. Глава Норвежского совета по делам беженцев Ян Эгеланд заявил о необходимости "проведения независимого всестороннего расследования" относительно обвинений, выдвинутых Израилем против сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) о связях с ХАМАС. Такое мнение он высказал в авторской статье в газете Financial Times.

На данный момент, как отметил Эгеланд, Тель-Авив "не представил ни доказательств, ни подробностей". "Является ли простым совпадением то, что эти обвинения [Израиля] обнародованы только после вердикта Международного уголовного суда?" - задается вопросом автор, учитывая, что израильская сторона имеет полный доступ к именам и биографическим данным всех сотрудников БАПОР. Международный уголовный суд обязал Израиль выполнить постановление, касающееся Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Как заявил ранее генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини, в агентстве "не получили ничего" от Израиля, кроме имен 12 сотрудников. По его словам, израильские власти сообщили ему об обвинениях "устно".

"В невероятной политической обстановке тот факт, что союзники Израиля так быстро приостановили финансирование, несмотря на отсутствие доказательств, говорит сам за себя", - отметил руководитель норвежского совета.

Несколько стран, включая Великобританию, Германию, Канаду, США и Японию, объявили о приостановке финансирования БАПОР ввиду подозрений его сотрудников в связях с ХАМАС.

БАПОР было учреждено в 1949 году. В его задачи входит предоставление медицинской, социальной, продовольственной помощи и услуг образования 5,9 млн беженцев в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Иордании, Ливане и Сирии. Агентство финансируется за счет добровольных взносов государств - членов ООН, стран Евросоюза и международных неправительственных организаций.