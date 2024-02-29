JPost: Израиль "присоединил" участок у поселения Маале-Адумим на Западном берегу

По данным издания, 264 гектара будут считаться частью поселения Маале-Адумим, расположенного к востоку от Иерусалима

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 февраля. /ТАСС/. Израиль присоединил участок земли общей площадью в 264 гектара возле крупного еврейского поселения Маале-Адумим на Западном Берегу реки Иордан. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post. По данным издания, этот участок будет считаться частью поселения Маале-Адумим, расположенного к востоку от Иерусалима, но планов его застройки пока нет.

В правозащитной организации "Шалом ахшав" ("Мир - сейчас"), которая отслеживает поселенческую активность Израиля, заявили, что заседание Совета по планированию строительства в поселениях на Западном берегу назначено на 6 марта. Всего на его утверждение будут вынесены планы возведения 3 426 единиц нового жилья в поселениях, находящихся на разных этапах согласования. По данным правозащитников, неделю назад министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что после атаки вооруженных радикалов на шоссе близ Иерусалима 22 февраля, в результате которой один израильтянин погиб, и еще 11 получили ранения, израильские власти разрешат построить не менее 3 350 единиц жилья в поселениях Маале-Адумим, Эфрат и Кедар на Западном берегу.

Продолжающееся Израилем строительство поселений на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме считается одним из основных препятствий на пути урегулирования длящегося палестино-израильского противостояния. В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Израиль в тот же день заявил, что не будет выполнять положения этого документа.