Индия начала замену своих военных на Мальдивах техническим персоналом

Первая группа гражданских специалистов будет обслуживать вертолетную площадку

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 февраля. /ТАСС/. Первая группа индийских гражданских специалистов прибыла на Мальдивы, чтобы заменить находящихся там военнослужащих Индии.

"Первая группа технического персонала, которая будет обслуживать вертолетную площадку, уже прибыла на Мальдивы. Она заменит тех людей, которые сейчас занимаются обслуживанием этого объекта", - сообщил на брифинге официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал, комментируя заявление Минобороны Мальдив. Он не стал приводить детали о числе прибывших специалистов и военных, которых они заменяют.

По данным Минобороны, вертолетная площадка находится на южном атолле Сиину (Адду). Как отметило ведомство, в первое время прибывшие специалисты будут обучаться у военных. Точная дата, когда последние покинут страну, не называется. Ранее МИД Мальдив в качестве одной из промежуточных дат вывода индийских военных называл 10 марта.

В начале февраля по итогам встречи двусторонней группы высокого уровня стало известно, что Индия и Мальдивы договорились о ряде взаимоприемлемых решений, позволяющих продолжить эксплуатацию индийской авиационной техники, с помощью которой предоставляются гуманитарные и медицинские услуги населению Мальдив. Стороны решили, что правительство Индии заменит свой военный персонал одной из трех авиагрупп к 10 марта, а двух других - к 10 мая.

Отношения между двумя странами переживают в настоящее время период охлаждения, поскольку президент Мальдив Мохамед Муиззу, которого считают прокитайским лидером, после вступления в должность в ноябре 2023 года заявил о необходимости вывести индийских военных с территории островной республики. На архипелаге в настоящее время расквартировано порядка 80 индийских военнослужащих. Это экипажи и технический персонал двух вертолетов, одного самолета и катеров, которые задействованы в гуманитарных операциях.