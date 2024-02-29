WSJ: Армия Израиля опасается, что не достигнет полной победы над ХАМАС в Газе

По информации газеты, как старшие командиры, так и рядовые военнослужащие ЦАХАЛ опасаются, что многочисленные тактические победы Израиля на поле боя "могут не привести к полной стратегической победе"

НЬЮ-ЙОРК, 29 февраля. /ТАСС/. Многие военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) опасаются, что достигнутые ими тактические успехи в борьбе с радикальным палестинским движением ХАМАС могут не привести к долгосрочной стратегической победе в секторе Газа. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее данным, как старшие командиры, так и рядовые военнослужащие ЦАХАЛ опасаются, что многочисленные тактические победы Израиля на поле боя "могут не привести к полной стратегической победе" над ХАМАС в палестинском анклаве. После почти пяти месяцев напряженных боев еврейское государство все еще далеко от уничтожения ХАМАС, которое было заявлено в качестве основной цели операции. По словам одного из израильских военных, это связано в том числе с тем, что представители ХАМАС сменили тактику, предпочитая засады прямым столкновениям, а также атакуя группами по два-три человека вместо 30. Помимо этого, израильская армия "добилась лишь частичного прогресса" в обнаружении и уничтожении обширной сети туннелей радикального движения, отмечает издание.

Ранее Bloomberg сообщило, что полная ликвидация угрозы со стороны ХАМАС займет весь 2024 год или даже больше. По его информации, Израилю "еще много месяцев" предстоит достигать своих целей: уничтожать военные базы, подземные туннели и хранилища оружия и боеприпасов ХАМАС. Агентство отмечает, что было ликвидировано около 9 тытыс. сяч примерно из 35 тыс. бойцов ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве.