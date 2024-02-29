Баку и Ереван считают необходимым продолжить работу над проектом мирного договора

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян также встретились с главой МИД Германии Анналеной Бербок

БАКУ, 29 февраля. /ТАСС/. Главы МИД Азербайджана и Армении считают необходимым продолжить работу по некоторым ключевым вопросам проекта мирного договора. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана для прессы по итогам состоявшейся в Берлине встречи министров иностранных дел двух стран Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.

"Министры и их делегации обсудили позиции по положениям проекта "Двустороннего соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений". Была отмечена необходимость продолжения дополнительной работы по некоторым ключевым вопросам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках визита министры встретились с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

Байрамов поблагодарил германскую сторону за предоставление площадки для переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Встреча Байрамова и Мирзояна проходила в Берлине 28-29 февраля в соответствии с договоренностью, достигнутой на трехсторонней встрече лидеров Азербайджана, Армении и Германии Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Олафа Шольца в Мюнхене.