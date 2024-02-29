В Нидерландах не исключили, что потребуют компенсации от РФ за крушение MH17

И.о. премьер-министра Марк Рютте отметил, что компенсация может быть потребована в рамках "юридических разбирательств"

ГААГА, 29 февраля. /ТАСС/. Нидерланды не исключают, что могут потребовать от России компенсацию за крушение рейса MH17 "в рамках юридических разбирательств". Об этом сообщил в X (ранее Twitter) и.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, комментируя публикацию доклада Счетной палаты Нидерландов, в котором утверждается, что ущерб для правительства от трагедии составили не менее €166 млн.

"Правительство очень признательно за этот отчет, - отметил он. - Хоть страдания родных и близких, конечно, облегчить нельзя, мы можем сделать шаг вперед к восстановлению справедливости. Этот отчет может привести к обоснованному иску о компенсации в рамках юридических разбирательств Нидерландов против России". О каких именно юридических разбирательствах идет речь, Рютте не уточнил.

В настоящее время рассмотрение дела MH17 идет в Европейском суде по правам человека. Кроме того, Нидерланды и Австралия обратились в Международную организацию гражданской авиации с целью установления причастности РФ к трагедии.

В опубликованном ранее докладе утверждается, что ущерб от крушения рейса MH17 для голландского правительства уже составил не менее 166 млн евро. Как следует из документа, большая часть средств (€53,3 млн) была потрачена на проведение уголовного расследования трагедии Совместной следственной группой, в которую наряду с Нидерландами входили Австралия, Бельгия, Малайзия и Украина. Еще 34,1 млн евро ушло на организацию уголовного преследования подозреваемых и судебного процесса.

Пассажирский Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился под Донецком 17 июля 2014 года, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Уголовное дело по факту крушения рассматривал окружной суд Гааги. В ноябре 2022 года инстанция признала виновными и заочно приговорила к пожизненному заключению трех человек - бывшего главу ополченцев ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), а также его подчиненных Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Четвертый обвиняемый, Олег Пулатов, был оправдан за неимением достаточного количества доказательств причастности к инциденту. Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие к результатам работы следственной группы, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы при расследовании.