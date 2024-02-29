Британский аукционный дом снял с продажи эфиопский щит XIX века после протеста властей

Правительство Эфиопии уже давно требует вернуть предметы из этой коллекции и выступило с протестом против продажи

НАЙРОБИ, 29 февраля. /ТАСС/. Британский аукционный дом Anderson & Garland снял с продажи эфиопский щит, украденный во время экспедиции в XIX веке, после протеста властей этой страны. Об этом сообщает агентство AFP.

"После тщательного рассмотрения мы приняли решение снять этот лот с аукциона", - сообщили агентству в аукционном доме.

На щите XIX века имеется надпись: "Магдала 13 апреля 1868 года". Дата соответствует битве при Магдале во время правления императора Теодроса II, крепость тогда осаждали 13 тыс. британских солдат под предводительством лорда Нэпьера. Экспедиция завершилась победой британцев и самоубийством императора, привела к разграблению местных артефактов, которые были привезены в Великобританию.

Правительство Эфиопии уже давно требует вернуть эти предметы и выступило с протестом против продажи щита. В заявлении, опубликованном в четверг, оно приветствовало решение аукционного дома и нынешнего владельца снять щит с продажи и начать переговоры о его реституции.

В сентябре 2023 года несколько предметов из этой коллекции уже были возвращены в Эфиопию, в том числе прядь волос сына императора Теодроса II, принца Алемайеху, который умер в возрасте 18 лет в Великобритании и был похоронен в Виндзорском замке.