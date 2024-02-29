29 февраля, 13:56
Военная операция на Украине

Макрон назвал взвешенными свои слова о западных войсках на Украине

Президент Франции призвал не смешивать тему украинского конфликта с открытием олимпийской деревни

ПАРИЖ, 29 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил, что вполне осознанно говорил о дискуссии по поводу отправки западных военных на Украину, заявив, что "взвесил" и "продумал" свои слова. Об этом он заявил журналистам во время посещения будущей олимпийской деревни на окраине Парижа.

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"Это достаточно серьезные темы. Каждое мое слово на эту тему взвешено, продумано и выверено", - заметил он. В то же время глава государства отказался от "геополитических комментариев" на этот счет, призвав не смешивать тему украинского конфликта с открытием олимпийской деревни. "Спорт должен способствовать единению и умиротворению", - добавил он.

26 февраля Макрон заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Украины в конфликте с РФ, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по данному вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. После конференции представители большинства стран-участниц заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне 27 февраля уточнил, что присутствие западных военных на территории Украины может потребоваться для оказания некоторых видов помощи, в том числе по части разминирования территорий и подготовки украинских военных, однако это не подразумевает их участие в конфликте. 

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