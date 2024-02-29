Египет назвал преступлением удар Израиля по палестинцам, ожидавшим помощь в Газе

Министерство иностранных дел страны призвали мировое сообщество и международные институты принять резолюцию о прекращении огня" в анклаве

КАИР, 29 февраля. /ТАСС/. Атака израильских сил на участок в Газе, где скопились люди в ожидании распределения гуманитарной помощи, является "постыдным преступлением" и нарушением норм международного права. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел Египта.

"Египет решительно осуждает удар Израиля по району Ан-Наблуси, где невинные палестинские граждане собрались в ожидании прибытия гуманитарной помощи. <...> Каир считает подобные действия постыдным преступлением и вопиющим нарушением международного и гуманитарного права", - говорится в пресс-релизе египетского внешнеполитического ведомства. В МИД также призвали мировое сообщество и международные институты, а особенно "те страны, которые регулярно мешают Совету Безопасности ООН принять резолюцию о прекращении огня" в анклаве. Вместе с тем ведомство призвало их обеспечить палестинцам надежную защиту и оказать давление на Израиль, чтобы тот в своих действиях придерживался норм международного законодательства, а также осудить всех причастных к подобным нарушениям права.

Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что не менее 150 человек погибли в результате удара израильских сил по району Ан-Наблуси, расположенному в юго-западной части административного центра сектора - города Газа. Еще около 1 тыс. человек получили ранения. По информации телеканала, в атаке участвовали боевые израильские вертолеты, которые открыли огонь по собравшимся на перекрестке палестинцам.