В пресс-службе МАГАТЭ подтвердили визит Гросси в Россию в начале марта

Глава Росатома Алексей Лихачев ранее выразил надежду на то, что директор агентства посетит РФ 6 марта

ВЕНА, 29 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить Россию с официальным визитом в начале марта. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе организации.

"Мы можем подтвердить, что генеральный директор Гросси планирует визит высокого уровня в Россию в начале марта", - отметили в МАГАТЭ.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев выразил надежду на то, что Гросси посетит Россию 6 марта. Изначально визит главы МАГАТЭ в Москву был запланирован на середину февраля, то есть после его посещения Киева и Запорожской АЭС, но неоднократно переносился. Гросси сообщал, что в ходе визита в Россию он намерен обсудить на высоком уровне перспективы развития ситуации вокруг Запорожской АЭС.