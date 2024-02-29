Палестина осудила захват Израилем земель на Западном берегу реки Иордан

Мира при продолжающемся существовании еврейских поселений на палестинской территории быть не может, заявил пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна

РАБАТ, 29 февраля. /ТАСС/. Власти Палестины осуждают захват Израилем земель к востоку от Иерусалима на Западном берегу реки Иордан. Об этом заявил пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна.

"Все [еврейские] поселения являются незаконными, и не может быть мира при продолжающемся существовании [еврейских] поселений на палестинской территории", - приводит его слова информационное агентство WAFA.

"Израильское правительство упорствует в своей политике по предотвращению создания независимого палестинского государства, особенно с учетом продолжающегося захвата земель и расширения поселений, направленного на воспрепятствование создания палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме", - сказал Абу Рудейна.

Как сообщила газета The Jerusalem Post, Израиль присоединил участок земли общей площадью в 264 га возле поселения Маале-Адумим, расположенного к востоку от Иерусалима (на Западном Берегу реки Иордан).

Продолжающееся Израилем строительство поселений на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме считается одним из основных препятствий на пути урегулирования длящегося палестино-израильского противостояния. В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Израиль в тот же день заявил, что не будет выполнять положения этого документа.