СМИ: выборы премьер-министра Пакистана пройдут 3 марта

На эту должность претендуют председатель Пакистанской мусульманской лиги Шахбаз Шариф и высокопоставленный функционер "Движения за справедливость" Омар Аюб Хан

ИСЛАМАБАД, 29 февраля. /ТАСС/. Депутаты Национального собрания (нижняя палата парламента) Пакистана в воскресенье изберут нового премьер-министра страны. Об этом в четверг сообщила газета Dawn со ссылкой на Секретариат Нацсобрания.

По данным издания, выборы нового главы правительства состоятся 3 марта. На эту должность претендуют председатель Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаз Шариф и высокопоставленный функционер "Движения за справедливость" Омар Аюб Хан, одержавший победу на выборах в Нацсобрание в качестве независимого кандидата.

Ранее в четверг состоялось первое заседание Национального собрания 16-го созыва, в ходе которого новоизбранные депутаты были приведены к присяге.

Правящую коалицию в парламенте возглавляет Пакистанская мусульманская лига (Н). В нее также входят Пакистанская народная партия, Движение Муттахида Кауми, Пакистанская мусульманская лига (К), Партия за стабильность Пакистана и Народная партия Белуджистана.

Главной силой оппозиции при этом является политобъединение Sunni Ittehad Council ("Единый суннитский совет", SIC), к которому в середине февраля 2024 года присоединилось большое число одержавших победу на выборах независимых кандидатов, поддерживаемых Движением за справедливость.