Китай возобновил выдачу виз гражданам Литвы

Выдача документов в Вильнюсе была приостановлена в январе 2024 года

ВИЛЬНЮС, 29 февраля. /ТАСС/. Представительство Китая в Вильнюсе возобновило выдачу виз гражданам Литвы. Об этом сообщила журналистам представитель по связям с общественностью главы МИД балтийской республики Паулина Левицките.

"Можем подтвердить, что выдача виз возобновлена", - сказала она.

Выдача виз китайским представительством в Вильнюсе была приостановлена в январе 2024 года. Глава МИД Габриэлюс Ландсбергис заявил тогда, что ему неизвестны причины такого решения и срок его действия.

Литовско-китайские отношения находятся в кризисном состоянии из-за позиции Вильнюса по Тайваню. Китай понизил статус своего дипломатического присутствия в Вильнюсе с посольства до представительства.