Во Франции задержали подозреваемого в краже ноутбука с планами безопасности на Олимпиаде

По данным радиостанции Europe 1, в краже подозревается человек, который известен правоохранительным органам в связи с совершением подобных преступлений в 2023 году

ПАРИЖ, 29 февраля. /ТАСС/. Французская полиция задержала подозреваемого в краже ноутбука и двух флеш-карт, которые содержали планы обеспечения безопасности на Олимпийский играх 2024 года. Об этом сообщила радиостанция Europe 1.

По ее данным, в краже подозревается человек, который известен правоохранительным органам в связи с совершением подобных преступлений в 2023 году.

Сообщалось, что неизвестный похитил рюкзак со служебным ноутбуком и флеш-картами у работника столичной мэрии, когда тот ехал в пригородной электричке. Обнаружить его удалось благодаря свидетелям, обратившим внимание на подозрительного человека, который "ходил от платформы к платформе и заходил в стоявшие поезда". Как сообщила радиостанция, "подозреваемый взят под стражу".

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.