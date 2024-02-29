Видеозапись встречи Додона с Плахотнюком отправят на экспертизу

Эксперты должны определить, подвергалась ли монтажу запись, появившаяся в публичном пространстве в июне 2019 года

КИШИНЕВ, 29 февраля. /ТАСС/. Видеозапись встречи экс-президента Молдавии Игоря Додона с олигархом Владимиром Плахотнюком, на которой основываются обвинения Додона в коррупции, отправят на экспертизу. Такое решение вынесла Высшая судебная плата по требованию адвокатов бывшего президента, сообщает телеканал TV-8.

Эксперты должны определить, подвергалась ли монтажу запись, появившаяся в публичном пространстве в июне 2019 года. Она была сделана скрытой камерой в офисе занимавшего тогда пост лидера Демократической партии Плахотнюка, который контролировал парламент и правительство Молдавии. На записи Плахотнюк, который активно занимался сбором компромата на политиков, пытается передать Додону черный пакет, в котором, как предполагается, были деньги. Хотя пакет не был взят, политические оппоненты обвинили Додона в коррупции.

Ранее суд отказал в возбуждении дела по этому эпизоду из-за отсутствия доказательств. Додон заявил, что будет настаивать на публичном рассмотрении этого дела. Он считает, что за его возобновлением стоит президент страны Майя Санду.

Додона задержали в конце мая, против него были выдвинуты обвинения в госизмене, незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии. Экс-президент заявил, что располагает доказательствами невиновности. Он считает, что дела против него заведены по политическим мотивам с целью ослабить крупнейшую в оппозиции Партию социалистов Республики Молдова (ПСРМ), которую он возглавляет.