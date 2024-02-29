Польша продлила действие режима террористической угрозы до 31 мая

Речь идет о введенных властями ранее втором уровне угрозы Bravo и предупреждении для польской энергетической инфраструктуры, размещенной за пределами республики

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Дональд Туск принял решение продлить до конца мая срок действия в республике особых режимов повышенного уровня террористической и кибернетических угроз, а также обеспечения безопасности энергетической инфраструктуры за пределами страны. Об этом сообщил правительственный центр безопасности республики.

"Премьер Дональд Туск подписал распоряжения, согласно которым до 31 мая 2024 года продлевается действие трех режимов [повышенного уровня угрозы]", - сообщается на портале ведомства. Отмечается, что речь идет о введенных властями Польши ранее втором уровне террористической угрозы Bravo и предупреждении Bravo для польской энергетической инфраструктуры, размещенной за пределами республики. Уровень угрозы в киберпространстве был понижен с третьего до второго, отмечается в сообщении.

Польский закон об антитеррористических действиях предусматривает, что в случае террористической атаки или ее угрозы глава правительства может вводить один из четырех уровней угрозы: Alfa, Bravo, Charlie и Delta. Самый высокий уровень - Delta - может быть объявлен, если произойдет теракт или поступающая информация будет свидетельствовать о его большой вероятности в Польше.

Аналогичные уровни с пометкой CRP касаются угроз в киберпространстве. Они вводятся для усиления контроля уровня безопасности информационных систем, чтобы отслеживать возможное появление нарушений в их работе.