Йеменский политик связал урегулирование в республике с окончанием конфликта в Газе

Зампредседателя президентского руководящего совета Йемена генерал Тарек Салех подчеркнул, что "нет никакой информации" о якобы причастности РФ к эскалации в Красном море

ЛОНДОН, 29 февраля. /Корр. ТАСС Никита Кручиненко/. Политическое урегулирование конфликта в Йемене будет возможно только после окончания войны в секторе Газа и снижения напряженности на Ближнем Востоке. Об этом заявил зампредседателя Президентского руководящего совета (ПРС) Йемена генерал Тарек Салех.

"Мирное урегулирование зависит от прекращения атак в Красном море и окончания войны в секторе Газа, а также от снижения напряженности в регионе", - сказал Салех, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на конференции в Лондоне.

Комментируя утверждения в западных СМИ о том, что Россия якобы может быть причастна к эскалации в Красном море, где мятежники из йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) совершают атаки против связанных с Израилем торговых судов, он подчеркнул, что об этом "нет никакой информации". Генерал добавил, что в установлении мира в Йемене заинтересованы все крупные глобальные игроки. "Мы видим международный консенсус по Йемену, нельзя допустить поляризации позиции крупных стран. В этом все едины", - указал Салех.

В то же время он признал, что в настоящее время переговоры о мире между международно признанными властями и хуситами фактически поставлены на паузу. По его словам, для возобновления диалога мятежникам необходимо вернуться к имплементации Стокгольмского соглашения 2018 года, которое, в частности, предполагало обмен военнопленными и перевод доходов от контролируемого хуситами порта Ходейда на специальный счет Центрального банка Йемена под наблюдением ООН для выплаты заработной платы госслужащим. "Это первые шаги, необходимые для начала переговоров", - сказал Салех.

Он добавил, что до эскалации напряженности в регионе перспективы мирного урегулирования были более радужными. "Хуситами и Саудовской Аравией была составлена дорожная карта. Мы внесли свои предложения, с ними согласились. А потом случилась вся ситуация в Красном море. Хуситы не хотят переговоров", - отметил Салех.

Генерал также отметил, что в контексте мирного урегулирования конфликта, продолжающегося с 2014 года, внесение хуситов в список террористических группировок в США может усложнить переговоры. При этом он указал, что "международное сообщество обязано защитить судоходство в Красном море от хуситов".

Салех, который представляет власти, контролирующие юго-восточные части Йемена, выразил мнение, что хуситы "заранее готовились" к атакам в Красном море. "Хуситы и Иран, который поддерживает их, пытаются украсть арабскую повестку борьбы за Палестину", - сказал он. Он утверждал, что Иран поставляет мятежникам беспилотники и ракеты.

Будущее устройство Йемена

ПРС был создан в 2022 году. Тогда президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади объявил о передаче ему всех полномочий по управлению государством на переходный период по итогам межйеменских переговоров под эгидой ООН и по инициативе Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Главой данной структуры стал Рашад Мухаммед аль-Алими. В нее также вошли семь его замов, в том числе председатель президиума Южного переходного совета Йемена Айдарус аз-Зубейди, который выступает за создание отдельного независимого государства на юге Йемена, существовавшего в период с 1967 по 1990 год.

Говоря о противоречиях внутри ПРС по вопросу о будущем Йемена, Салех заявил, что первоначальная задача сторон состоит в установлении международно признанного правительства в Сане (столице страны), которую сейчас контролируют хуситы. "Общая цель всех членов ПРС - борьба с хуситами, соблюдение международных обязательств и право на самоопределение. Разнообразие ПРС символизирует разнообразие Йемена, - заявил он. - Мы договорились работать как одна команда. Сперва мы восстановим государство, а потом народ Йемена определит свою судьбу, мы не будем ничего навязывать".