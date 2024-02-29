В ФРГ обвинили главу МО в замалчивании случая с попыткой сбить дрон США в Красном море

Эксперты по обороне в Бундестаге, как указывает издание, считают, что их не проинформировали должным образом

БЕРЛИН, 29 февраля. /ТАСС/. Депутаты Бундестага (парламента ФРГ) подвергли резкой критике министра обороны Германии Бориса Писториуса из-за того, что их недостаточно проинформировали об инциденте в Красном море, в ходе которого фрегат Hessen, участвующий в операции Евросоюза Aspides ("Щиты"), по ошибке пытался сбить беспилотник союзников. Об этом пишет газета Bild.

Эксперты по обороне в Бундестаге, как указывает издание, считают, что их не проинформировали должным образом. Они сообщают о сокрытии информации. При этом отмечается, что, несмотря на то, что оборонное ведомство ФРГ разослало во вторник доклад о сбитии двух дронов хуситов, в документе совершенно не упомянут инцидент с попыткой сбить БПЛА союзников.

"Отчеты на ура распространяются немедленно, плохие новости замалчиваются", - прокомментировал произошедшее представитель фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в Бундестаге Флориан Хан. В то же время он утверждал, что Писториус занят эгоистичным самовозвеличиванием вместо того, чтобы ответственно проинформировать парламент собственной страны о случившемся.

Критика прозвучала и со стороны депутата Бундестага от ХДС Инго Гедехенса ."Хорошие новости обнародуются сразу, однако когда случаются неудачи, все замалчивается. Такая информационная политика ведомства Бориса Писториуса - оскорбительное отношение к парламенту", - заявил он. Вместе с тем политик заметил, что ситуация, в которой парламентариям, которые изначально и согласовали всю миссию, приходится узнавать о таких ситуациях из газет, является недопустимой.

Ранее агентство DPA со ссылкой на представителя Минобороны ФРГ сообщило, что германский фрегат Hessen, участвующий в операции Евросоюза Aspides в Красном море, по ошибке пытался сбить беспилотник союзников. В понедельник рядом с фрегатом был замечен беспилотник, его не удалось идентифицировать. Hessen пытался сбить его, но не попал в цель. Позже телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя Пентагона сообщил, что это был американский дрон MQ-9 Reaper. Во вторник вечером стало известно, что Hessen успешно поразил два беспилотника хуситов.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что государства Евросоюза согласовали начало с 19 февраля собственной миссии для защиты торговых судов в Красном море. После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока израильская военная операция в анклаве не будет прекращена. С середины ноября прошлого года они атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.