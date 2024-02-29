Bloomberg: Украина опасается прорыва обороны к лету из-за дефицита западных боеприпасов

По данным источников агентства, украинские оценки ситуации на поле боя становятся "все более мрачными"

НЬЮ-ЙОРК, 29 февраля. /ТАСС/. Киев обеспокоен тем, что к лету оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) может быть прорвана Вооруженными силами России (ВС РФ), если западные страны не увеличат поставки боеприпасов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, украинские оценки ситуации на поле боя становятся "все более мрачными", поскольку ВСУ изо всех сил пытаются сдержать наступление России в зоне СВО, одновременно будучи вынужденными ограничивать расход боеприпасов. При этом в Киеве озабочены тем, что продвижение ВС РФ может получить значительный импульс к лету на фоне снарядного голода у ВСУ.

В четверг главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что обстановка на авдеевском и запорожском направлениях остается сложной для ВСУ, он признал просчеты командования и необходимость задействовать резервы.