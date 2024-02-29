Додон: социалисты продолжат переговоры о едином кандидате оппозиции на выборах президента

Бывший президент Молдавии сообщил, что некоторые оппозиционеры опасаются, что режим Санду может не зарегистрировать или снять с выборов кандидата

КИШИНЕВ, 29 февраля. /ТАСС/. Крупнейшая в Молдавии оппозиционная Партия социалистов продолжит переговоры с другими партиями о выдвижении единого кандидата от оппозиции на предстоящих осенью выборах президента. Об этом заявил ее лидер, бывший президент страны Игорь Додон, отметив, что "основная задача оппозиции и молдавского общества - избавить Молдавию от Майи Санду, от правящей Партии действия и солидарности (ПДС), которые узурпировали власть".

"В конце прошлого года была озвучена инициатива, которую я поддержал, - объединиться вокруг общего кандидата в президенты, против Санду. Что касается лично меня, то позиция не изменилась: я уже был президентом. У меня нет приоритета снова участвовать в президентских выборах, я об этом говорил не раз. Надеюсь, что все же договоренность о едином кандидате будет достигнута, и я его поддержу", - написал Додон в своем телеграм-канале.

При этом он указал на обеспокоенность участвующих в переговорах лидеров оппозиции, что власти могут расправиться с единым кандидатом, сняв его с выборов, как это уже было с оппозиционными лидерами на прошедших в ноябре 2023 года местных выборах. "Некоторые коллеги по оппозиции обозначили опасения относительно того, что режим Санду может не зарегистрировать или снять с выборов кандидата, на которого все сделают ставку, и тогда у оппозиции не будет своего претендента на пост главы государства. Некоторые коллеги говорят: "Давайте мы пойдем отдельно, каждая партия со своим кандидатом, а единый кандидат будет во втором туре. Кто это будет - решим не мы, политики, а народ своим голосованием, а остальные партии его поддержат", - отметил Додон, уточнив, что социалисты не намерены торопиться с решением по этому вопросу.

"Мы остаемся на своей позиции и будем искать с другими коллегами единого кандидата. Но, конечно, если все партии выдвинут своих кандидатов, то и у Партии социалистов, как у самой сильной оппозиционной партии и главной альтернативы действующей власти, будет свой партийный кандидат, однако мы объявим об этом не раньше конца мая - начала июня", - сообщил Додон.

Расправа с оппозицией

В конце 2023 года Майя Санду заявила о намерении баллотироваться на второй президентский срок и предложила парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления Молдавии в ЕС. Парламент, который контролирует ПДС, проголосовал за внесение в избирательный кодекс изменений, позволяющих проводить республиканский референдум в день парламентских и президентских выборов.

Оппозиционные партии и представители общественности подвергли критике намерение Санду совместить выборы с референдумом. Они обвинили ее в намерении использовать плебисцит для спасения падающей популярности президента, а также правящей партии на фоне экономического кризиса и акций протеста оппозиции. Со своей стороны Санду заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам. В Молдавии были арестованы десятки активистов разных партий, приостановлено вещание телеканалов, предоставлявших эфир оппозиции, заблокированы десятки информационных порталов.

По итогам выборов в местные органы власти в ноябре прошлого года ПДС потеряла почти треть избирателей, проголосовавших за нее в 2021 году.