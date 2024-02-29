Премьер Чехии заявил, что в Европе тема направления солдат на Украину полностью закрыта

На встрече в Париже ее участники полностью сошлись во мнении, что об этом не будет далее идти речь, отметил Петр Фиала

ПРАГА, 29 февраля. /ТАСС/. Тема направления военнослужащих стран Евросоюза и НАТО на Украину, поднятая на недавней встрече в Париже президентом Франции, является полностью закрытой в Европе. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала в реакции на слова президента РФ Владимира Путина в послании Федеральному собранию, что Североатлантический альянс рискует спровоцировать ядерный конфликт в случае отправки солдат на Украину.

"Никто в Европе не собирается посылать войска на Украину <…> На [встрече в Париже ее] участники полностью сошлись во мнении, что об этом не будет далее идти речь", - сказал Фиала, слова которого привело информационное агентство ЧТК.

Тему направить солдат на Украину мельком поднял на встрече в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон. Он, по словам Фиалы, задал вопрос, было бы полезно направить на Украину, например, французских военнослужащих, чтобы они не участвовали в боевых действиях, а помогали с обучением солдат ВСУ. Этому вопросу участники саммита уделили минимальное внимание. "Для абсолютного большинства стран такая мысль совершенна неприемлема", - сказал премьер Чехии.