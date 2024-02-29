Науседа заявил, что Литва сильно запаздывает с устройством гражданских убежищ

По данным МВД республики, в стране сейчас насчитывается 3 310 убежищ, в них могли бы укрыться 912 тыс. человек

ВИЛЬНЮС, 29 февраля. /ТАСС/. Литва с учетом ситуации в сфере безопасности сильно отстает от требований времени по устройству убежищ для населения. Об этом заявил журналистам президент балтийской республики Гитанас Науседа.

"Необходимо наращивать темпы устройства убежищ. Мы значительно запаздываем с этим вопросом", - сказал он.

Министерство окружающей среды утвердило в четверг требования по устройству убежищ в проектируемых зданиях общественного назначения и многоквартирных домах. Они должны обеспечивать укрытие для 60% находящихся в зданиях или проживающих в домах.

По данным МВД, в Литве сейчас насчитывается 3 310 убежищ. В них могли бы укрыться 912 тыс. человек, или 31% населения. Правительство поставило перед властями на местах задачу обеспечить укрытие в городах для 60%, в сельской местности - для 40% жителей.