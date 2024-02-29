Эксперт заявил, что США после слов Путина должны понять, что Россию не победить

Болгарский эксперт по вопросам международных отношений Боян Чуков отметил "исключительно нервную первую реакцию Запада" на слова президента РФ об успешном перевооружении российской армии

СОФИЯ, 29 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин "честно и корректно" предупредил весь мир об опасности ядерной войны, после чего США и их союзники должны понять, что они не смогут победить РФ, но будут нести ответственность за продолжение противостояния. Такое мнение выразил болгарский эксперт по вопросам международных отношений Боян Чуков, комментируя послание российского лидера Федеральному собранию.

Чуков обратил внимание "на исключительно нервную первую реакцию Запада" на слова Путина об успешном перевооружении российской армии. "Меня удивляют США, которые непонятно почему, видимо, считают, что Россия не станет защищать свои интересы в полном объеме и будет вынуждена принять их условия. Напомнив об оружии, которым располагает Россия, Владимир Путин показал свою решимость его применить. Полагаю, что эта позиция РФ может отрезвить по меньшей мере тех политиков, которые живут в Восточной Европе и понимают, что их, как ранее украинцев, могут кинуть в топку чужих интересов уже в ближайшие месяцы", - сказал собеседник агентства. По его словам, предостережение получили и крупные европейские государства - Франция, Германия, Великобритания, - которые "пока еще считают, что смогут безнаказанно выйти" из прямого столкновения с РФ.

"Считаю, что сегодня Путин поступил очень честно и корректно по отношению ко всему миру, ко всем государствам, предупредив о том, что ядерная война затронет интересы всех без исключения стран. После этого предупреждения США и их помощникам должно быть понятно, что цели победить Россию, которую они планировали ранее, достигнуть не удастся, а вина в случае продолжения противостояния будет лежать именно на них", - подчеркнул эксперт.

Чуков отметил, что президент РФ "в очередной раз показал себя исключительно последовательным как во внешней, так и во внутренней политике". По его словам, "Путин объяснил коллективному Западу, что единственной возможностью чего-то добиться является диалог и они должны сесть за стол переговоров с РФ как равноправные собеседники". "Диктата, который сейчас еще продолжается, Россия терпеть не будет", - подытожил он.

Как считает болгарский эксперт, "разумные люди" на Западе понимают, о чем говорит Путин, "но реальной властью большинство из этих разумных людей не обладает". "Поэтому понимание к тем, кто сейчас находится у власти, вероятно, к сожалению, придет лишь тогда, когда им будет нанесен реальный ущерб", - заключил он.