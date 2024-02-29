США заявили, что растет риск "почти одновременных конфликтов" с несколькими противниками

Глава Стратегического командования Вооруженных сил США генерал ВВС Энтони Коттон отметил, что стратегическая конкуренция растет, в том числе в ядерной сфере

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Наращивание сотрудничества между Россией, Китаем, Ираном и КНДР повышает вероятность участия США "почти в одновременных конфликтах" с несколькими противниками, обладающими ядерным оружием. Такое мнение выразил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США генерал ВВС Энтони Коттон.

"Сегодня США, а также их союзники и партнеры продолжают сталкиваться с двумя крупными ядерными державами, стратегическими соперниками и потенциальными противниками - КНР и РФ, - отмечается в его письменном заявлении, опубликованном на сайте комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил, где генерал выступает на слушаниях. - Мы также сталкиваемся с растущей ядерной угрозой, связанной с тем, что КНДР и Исламская Республика Иран продолжают расширять ядерную программу. Кроме того, наши потенциальные противники наращивают координацию и сотрудничество друг с другом. В такой опасной обстановке увеличивается вероятность почти одновременных конфликтов с несколькими оппортунистически настроенными противниками, обладающими ядерным оружием".

"Стратегическая конкуренция растет, в том числе в ядерной сфере, о чем свидетельствуют усилия России по проведению всеобъемлющей модернизации в ядерной сфере и непрозрачное наращивание ядерных вооружений КНР. Акцент, который делают потенциальные противники на ядерные средства в сочетании с внедрением таких технологий, как гиперзвуковые вооружения и средства частично-орбитального бомбометания, значительно увеличивают риски глобальной безопасности", - полагает Коттон.