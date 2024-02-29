Казахстан направит в Киргизию 2 тыс. тонн топлива в качестве гуманитарной помощи

Первая партия дизеля в объеме 1 тыс. тонн отгружена из филиала "Заря" государственного предприятия "Резерв" 17 вагон-цистернами, отметили в МЧС республики

АСТАНА, 29 февраля. /ТАСС/. Власти Казахстана направят 2 тыс. тонн дизельного топлива в качестве гуманитарной помощи Киргизии в связи с аварией на ТЭЦ Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

"В соответствии с поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева для оказания поддержки Кыргызской Республике по ликвидации аварии на ТЭЦ Бишкека из государственного материального резерва выделено 2 тыс. тонн гуманитарного груза в виде дизельного топлива. 28 февраля первая партия дизельного топлива в объеме 1 тыс. тонн отгружена из филиала "Заря" республиканского государственного предприятия "Резерв" 17 вагон-цистернами", - говорится в сообщении.

Отмечено, что гуманитарный груз будет передан представителям Министерства энергетики Киргизии.

Авария на бишкекской ТЭЦ произошла в ночь на 2 февраля. После взрыва на объекте возник пожар в старом здании, который был потушен в течение двух часов. Пострадали при этом пять сотрудников ТЭЦ, трое из которых были госпитализированы. Из-за аварийной ситуации была приостановлена подача горячей воды и частично отопления в ряд микрорайонов. 7 февраля подача тепла и горячей воды восстановлена.