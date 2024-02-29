Пентагон заявил, что КНР развивает присутствие в космосе "с головокружительной скоростью"

Глава Космического командования Вооруженных сил США генерал Стивен Уайтинг отметил, что Пекин более чем в три раза увеличил с 2018 года количество своих разведывательных спутников на орбите

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Китайские власти развивают свое присутствие в космосе "с головокружительной скоростью", они более чем в три раза увеличили с 2018 года количество своих разведывательных спутников на орбите. Об этом заявил глава Космического командования Вооруженных сил США генерал Стивен Уайтинг.

"По состоянию на январь 2024 года группировка разведывательных спутников КНР насчитывала более 359 систем, что более чем в три раза увеличило ее присутствие на орбите с 2018 года. КНР также значительно увеличила свои возможности по наблюдению, отслеживанию и нацеливанию на силы США и их союзников как на земле, так и на орбите. Проще говоря, КНР развивается в космосе с головокружительной скоростью", - подчеркнул генерал на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил.

По его мнению, "КНР представляет собой наиболее масштабный и значительный вызов национальной безопасности США". "Пекин ясно дал понять, что стремится стать доминирующей державой в Восточной Азии и крупной державой на мировой арене, армией мирового класса, способной обеспечить свои суверенные интересы и решать региональные дела в своих интересах. К 2030 году КНР, по многим оценкам, достигнет мирового уровня во всех областях космических технологий, за исключением нескольких. К 2045 году КНР стремится сравняться с Соединенными Штатами или превзойти их", - добавил глава командования.