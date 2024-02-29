The Spectator: Украину ждет катастрофа, если Запад не нарастит военную помощь

Депутат правящей Консервативной партии Боб Сили заявил, что ни США, ни Европа не выполнили свои обязательства перед Украиной

ЛОНДОН, 29 февраля. /ТАСС/. Украину будет ждать катастрофа, если Запад не нарастит оказываемую ей военную помощь и не решит проблему дефицита боеприпасов. Об этом в авторской статье для еженедельника The Spectator написал депутат правящей Консервативной партии Боб Сили.

"На востоке страны, где я побывал на прошлой неделе, начинаются разговоры о том, какой город падет следующим. Солдаты злятся, так как погибают из-за нехватки боеприпасов, в особенности артиллерийских снарядов, которыми можно было бы отвечать на российский огонь. Если так будет продолжаться, Украину ждет катастрофа, а Европа окажется в огромной опасности", - говорится в статье.

Сили отмечает, что ни США, ни Европа не выполнили свои обязательства перед Украиной, задерживая как финансовую помощь, так и поставки боеприпасов, производство которых не удалось нарастить достаточно быстро. По его словам, с течением времени Украина будет все более остро нуждаться в ракетах для средств ПВО, запасных стволах для западных артиллерийских орудий и в подготовленных на Западе пилотах, способных управлять истребителями F-16.

По словам депутата, позволив Украине потерпеть поражение в противостоянии с РФ, Запад докажет свою слабость и "отсутствие готовности нести долговременные обязательства".

"В годы холодной войны мы играли в долгую, чтобы сдерживать Россию. Нам нужно вернуться к этому. Наилучший из плохих вариантов сейчас следующий: вооружать Украину или столкнуться с гораздо более высоким риском широкомасштабного конфликта в Восточной Европе", - резюмирует Сили.