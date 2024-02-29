Глава Минздрава Египта заявил об оказании помощи более 44 тыс. пострадавшим из Газы

Всего с начала приема раненых из Газы египетские медики провели уже не менее 1,5 тыс. хирургических операций, рассказал Халед Абдель Гаффар

КАИР, 29 февраля. /ТАСС/. Египет оказал медицинскую помощь более 44 тыс. пострадавшим палестинцам, прибывшим из сектора Газа. Об этом заявил египетский министр здравоохранения и народонаселения Халед Абдель Гаффар.

"В рамках оказания помощи прибывающим из Газы мы приняли 1 043 автобуса, которые в общей сложности доставили в Египет 44 065 пострадавших, 10 730 из которых были детьми", - приводит его слова портал Аl-Masry Al-Youm. Гаффар добавил, что детям, эвакуированным из палестинского анклава, египетские врачи сделали прививки от полиомиелита, краснухи и свинки. По его словам, Египет ежедневно принимает около 40-50 пострадавших, которые распределяются по не менее 85 медицинским учреждениям в Египте. Всего с начала приема раненых из Газы египетские медики провели уже не менее 1,5 тыс. хирургических операций, не менее 1 366 человек были отправлены на лечение в другие страны.

5 февраля официальный представитель египетского лидера Ахмед Фахми заявил, что Египет принял на лечение более 2,2 тыс. пострадавших жителей сектора Газа с начала обострения конфликта между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС.