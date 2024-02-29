Ас-Сиси предупредил Байдена об опасности дальнейшей эскалации в Газе

Президент Египта подчеркнул, что необходимо добиться немедленного прекращения огня в анклаве, поскольку только перемирие позволит обеспечить поставки в Газу гуманитарной помощи в объемах, необходимых для улучшения ситуации в секторе

КАИР, 29 февраля. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси предупредил своего американского коллегу Джо Байдена об опасности, которую влекут за собой удары Израиля по мирному населению и эскалация ситуации в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией египетского лидера.

"В ходе разговора с президентом США [Джо Байденом] глава Египта [Абдель Фаттах ас-Сиси] предупредил своего собеседника об опасности дальнейшей военной эскалации в Газе, а также ударов по гражданскому населению", - написал официальный представитель египетского президента Ахмед Фахми на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Ас-Сиси подчеркнул, что необходимо добиться немедленного прекращения огня в анклаве, поскольку только перемирие позволит обеспечить поставки в Газу гуманитарной помощи в объемах, необходимых для улучшения ситуации в секторе.

Со своей стороны американский лидер высоко оценил "те усилия, которые Египет прикладывает для достижения прекращения огня в Газе", а также ключевую роль Каира в вопросе поставок гуманитарной помощи в анклав через КПП "Рафах".

Стороны также обсудили совместные усилия Египта, Катара и США для стабилизации ситуации в Газе и освобождения израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. Кроме того, Байден и ас-Сиси обменялись мнениями по вопросу необходимости препятствовать расширению конфликта на весь регион и "договорились продолжать координацию своих действий, чтобы гарантировать восстановление мира и стабильности на Ближнем Востоке". В канцелярии ас-Сиси утверждают, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.