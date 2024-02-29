Различия в подходах к поддержке Украины проявились на встречах Вишеградской группы

По словам спикера верхней палаты чешского парламента Милоша Выстрчила, участники встречи отметили необходимость поддержки Киева при той разнице, в какой форме она оказывается

ПРАГА, 29 февраля. /ТАСС/. Разница в подходах к формам поддержки Украины проявилась на состоявшейся в Праге встрече спикеров парламентов стран Вишеградской группы (региональное объединение в ЕС, состоящее из Чехии, Словакии, Венгрии и Польши), в которой принял участие председатель Верховной рады Руслан Стефанчук. Со ссылкой на спикера Сената (верхней палаты) чешского парламента Милоша Выстрчила об этой сообщило информационное агентство ČTK.

"Участники встречи отметили необходимость поддержки Украины при той разнице, в какой форме она оказывается: должна ли это быть гуманитарная поддержка, поддержка в рамках [послевоенного] восстановления страны, помощь беженцам, или также военная форма поддержки поставками оружия и боеприпасов", - сказал Выстрчил.

Поддержка Украины стала темой состоявшейся в понедельник в Праге встречи премьеров Вишеградской группы. Глава правительства председательствующей в региональном объединении Чехии Петр Фиала сообщил по ее итогам на пресс-конференции: "Между нами существуют различия во мнениях, которые общеизвестны. Наши взгляды совпадают по двум главным темам. Первое - российская [спецоперация] является грубым нарушением международного права. Второе - Украине нужно помогать <…> Чехия и Польша оказывают военную помощь Украине. Словакия и Венгрия готовы помогать ей финансово и в гуманитарной сфере".

Согласно чешским СМИ, спикеры парламентов Вишеградской группы, кроме вопросов поддержки Украины, обсудили темы, связанные с развитием межпарламентского сотрудничества в регионе, энергетической безопасностью и миграцией.