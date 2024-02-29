Канцлер Австрии выступил за участие стран БРИКС в переговорах с РФ по Украине

Карл Нехаммер отметил, что Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка имеют больше влияния на Россию, чем Запад

ВЕНА, 29 февраля. /ТАСС/. Канцлер Австрии Карл Нехаммер считает, что страны БРИКС стоит привлечь к участию в переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта.

"Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка имеют больше влияния на Россию, чем Запад", - приводит его слова Австрийское агентство печати.

"Австрия будет помогать и способствовать выстраиванию контактов везде, где это возможно", - добавил канцлер.

Ранее Нехаммер заявлял, что мира на Украине нельзя будет достичь без участия в переговорах президента России Владимира Путина. В апреле 2022 года Нехаммер посетил Москву. Разговор с российским лидером тогда он назвал "открытым, но жестким". Приезд австрийского канцлера в столицу стал первым визитом главы западного правительства в Москву после начала СВО. Позднее Нехаммер заявил, что не жалеет о своем решении.