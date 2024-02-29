Макрон открыл Олимпийскую деревню под Парижем

Комплекс состоит из 82 зданий и насчитывает 3 тыс. апартаментов и 7,2 тыс. комнат, сообщила радиостанция France info

ПАРИЖ, 29 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон за пять месяцев до начала Олимпийских игр 2024 года открыл в Сен-Дени олимпийскую деревню. Об этом сообщила радиостанция France info.

По ее данным, расположенный к северу от Парижа комплекс состоит из 82 зданий и "насчитывает 3 тыс. апартаментов и 7,2 тыс. комнат".

Олимпийская деревня сможет, по информации радиостанции, принять около 14,5 тыс. спортсменов и обслуживающего персонала из более чем 200 национальных делегаций. По ее данным, бюджет строительства комплекса достиг отметки почти в €4,5 млрд.

Выступая на церемонии открытия Олимпийской деревни, Макрон заявил, что готов искупаться в Сене.

В августе 2023 года на Сене должен был пройти этап Кубка мира по плаванию в открытой воде. Это состязание должно было стать подготовкой к Олимпийским играм. Однако соревнование было отменено из-за чрезмерного уровня загрязнения воды в реке. Вместе с тем мэрия Парижа уверяет, что делает все возможное, чтобы сделать Сену пригодной для купания.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.