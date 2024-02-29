Великобритания и США нанесли удары по объектам хуситов в Йемене

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

По данным телеканала Al Masirah, атакам подвергся район Эд-Дурейхими в провинции Эль-Ходейда

ДУБАЙ, 29 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Великобритании и США нанесли два удара по объектам мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах". Об этом сообщил подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah.

По его сведениям, атакам подвергся район Эд-Дурейхими в провинции Эль-Ходейда. Информация о последствиях ударов не приводится.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" заявило, что будет совершать атаки на территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

12 января вооруженные силы Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Эль-Ходейду. Мишенями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции мятежников.