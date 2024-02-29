Замгенсека ООН заявил, что его ужасает скорость, с которой "жизнь утекает из Газы"

Мартин Гриффитс отметил, что потрясен сообщениями о гибели и ранениях сотен человек во время передачи продовольственной помощи на западе города Газа

ООН, 29 февраля. /ТАСС/. Скорость, с которой жизнь утекает из сектора Газа, потрясает. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в связи с ударом израильских сил по палестинцам, ожидавшим помощи в Газе.

"Я потрясен сегодняшними сообщениями о гибели и ранениях сотен человек во время передачи продовольственной помощи на западе города Газа. Количество погибших во всем секторе Газа с 7 октября [2023 года] достигло 30 тыс. Жизнь утекает из Газы с ужасающей скоростью", - написал он в X (ранее Twitter).

Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что не менее 150 человек погибли в результате удара израильских сил по району Ан-Наблуси, расположенному в юго-западной части административного центра сектора - города Газа. Еще около 1 тыс. человек получили ранения. По информации телеканала, в атаке участвовали боевые израильские вертолеты, которые открыли огонь по собравшимся на перекрестке палестинцам.