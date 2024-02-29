СМИ: румынские добровольцы воюют на Украине против российской армии

По данным Радио Румынии, военные открыли собственную страницу в Facebook, посредством которой теперь занимаются и вербовкой

БУХАРЕСТ, 29 февраля. /ТАСС/. Румыны-добровольцы воюют в составе украинской армии против ВС РФ. Об этом сообщило Радио Румынии.

"Кроме добровольцев, которые помогают украинской армии в тылу и пострадавшим от войны гражданским лицам, есть и румыны, которые воюют против русских на фронте, например Romanian Battle Group Getica (Румынская боевая группа "Джетика" - прим. ТАСС) <...>, - передает корреспондент радио на Украине. - Это граждане Румынии и Республики Молдова, которые заявляют, что вступили в украинскую армию, чтобы держать Россию как можно дальше от румынских границ. Военные открыли и собственную страницу в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской - прим. ТАСС), посредством которой теперь занимаются и вербовкой".

На странице размещено, в частности, интервью оперативного командира группы, который называет себя Джетотак. "Romanian Battle Group Getica - боевая группа, сформированная из носителей румынского языка на Украине, - заявил он. - Группа была образована в сентябре прошлого года и начала свою деятельность с объединения румынских бойцов, которые уже находились в различных военных подразделениях и структурах украинской армии".

Он сообщил, что боевая группа специализируется на технологиях и военной разведке. Оплата румынских и молдавских добровольцев составляет от нескольких сотен до максимум 3 тыс. евро. Основное финансирование обеспечивает украинское государство, однако поддержка поступает и от румынских граждан.

"Мы не являемся официальными рекрутерами для Вооруженных сил Украины, - уточняет Джетотак. - <...> Наша первоначальная идея была собрать под одним боевым флагом румын, которые уже были здесь по контракту. <...> После открытия страницы мы получили просьбы от некоторых соотечественников о присоединении к группе и решили ее расширить".

По словам командира, до сих пор известно о гибели одного румына из Румынии, однако погибли и этнические румыны с украинским гражданством.