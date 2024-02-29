Политики в Британии раскритиковали Шольца за раскрытие разведданных по ракетам

Экс-министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес назвал заявления Шольца "не только опасным использованием фактов, но также неверными фактами"

ЛОНДОН, 29 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц подвергся жесткой критике со стороны британских политиков и был обвинен в злоупотреблении разведданными за заявления, которые он сделал, объясняя, почему ФРГ против поставок Украине крылатых ракет Taurus.

Причиной негодования британских политиков стало утверждение Шольца, что британские военнослужащие, равно как и французские, поддерживают ВСУ в запусках ракет Storm Shadow, аналогом которых являются Taurus. Канцлер Германии обращал внимание на то, что Taurus являются очень дальнобойным оружием, и то, что делается для управления полетом ракет и сопровождения к цели со стороны британцев и французов, в Германии выполнить нельзя.

Так, экс-министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес назвал заявления Шольца "не только опасным использованием фактов, но также неверными фактами". "Германия вновь и вновь приходила последняя на помощь Украине. На каждом шагу их (германских политиков - прим. ТАСС) нужно было тянуть или стыдить, чтобы они сделали хоть что-нибудь, это не лидерство, это следование за другими", - заявил Уоллес газете The Evening Standard.

"Поведение Шольца показало, что при нынешнем положении с безопасностью в Европе он - неправильный человек на неправильном посту в неправильное время", - добавил Уоллес, возглавлявший Минобороны с 2019 по 2023 год.

Председатель комитета по международным делам Палаты общин британского парламента Алиша Кирнс назвала "комментарии Шольца безответственными и пощечиной союзникам". "Мы дали [Украине ракеты] Storm Shadow, мы все должны давать, что можем, Шольц должен передать Taurus и перестать тормозить безопасность Европы", - сказала она.

В свою очередь бывший глава комитета Палаты общин по обороне Тобиас Элвуд обвинил Германию в "вопиющем злоупотреблении разведданными, которое намеренно рассчитано на то, чтобы отвлечь от нежелания Германии вооружать Украину ее собственными системами управляемых ракет большой дальности".

Дискуссии вокруг поставок Taurus

22 февраля Бундестаг (парламент ФРГ) поддержал резолюцию фракций правящих партий (Социал-демократическая партия Германии - СДПГ, "зеленые" и Свободная демократическая партия - СвДП, либералы), которая содержит призыв передать Украине дальнобойное оружие. В документе говорится, что долгосрочная военная поддержка Украины "включает в себя и поставки необходимых дополнительных дальнобойных боевых систем и боеприпасов", чтобы она "могла наносить прицельные удары по стратегически важным объектам, находящимся в глубоком тылу" российских сил. При этом крылатые ракеты Taurus в тексте прямо не упоминаются.

Тогда же Бундестаг проголосовал против резолюции, предложенной фракцией оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ ХСС). В ней консерваторы конкретно требовали поставить Украине Taurus.

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 таких ракет. Taurus считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине, но имеют намного большую дальность - 500 км. В мае 2023 года занимавший на тот момент пост министра обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил факт передачи Лондоном Украине ракет Storm Shadow, дальность поражения которых составляет около 250 км.