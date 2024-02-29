Посол по особым поручениям МИД Армении подал в отставку

Эдмон Марукян сообщил, что принял решение на фоне разногласий с премьер-министром страны Николом Пашиняном

ЕРЕВАН, 29 февраля. /ТАСС/. Посол по особым поручениям МИД Армении Эдмон Марукян, который занимался работой над мирным соглашением с Азербайджаном, сообщил, что ушел в отставку из-за разногласий с премьер-министром Николом Пашиняном.

"В последнее время различия в наших взглядах на ряд фундаментальных внешнеполитических вопросов делают невозможным мое дальнейшее участие во внешнеполитическом фронте", - написал он в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Лидер партии "Просвещенная Армения" Марукян был назначен послом по особым поручениям дипведомства после выборов в парламент 2021 года, когда его партия не смогла войти в законодательный орган республики.

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Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.