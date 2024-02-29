Главы дипведомств США и Южной Кореи обсудили взаимодействие России с КНДР и Китаем

По словам руководителя пресс-службы Госдепа Мэттью Миллера, стороны обсудили говорили об "опасениях относительно все более агрессивных действий КНДР" и о приписываемой Пхеньяну передаче ракет Москве

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Ёль обсудили на встрече в Вашингтоне военно-техническое сотрудничество России и КНДР, а также взаимодействие РФ с Китаем. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

По его словам, на встрече в среду Блинкен и Чо Тхэ Ёль говорили об "опасениях относительно все более агрессивных действий КНДР" и о приписываемой Пхеньяну передаче ракет России. По версии госсекретаря США и главы МИД Южной Кореи, военное-техническое сотрудничество РФ и КНДР "представляет серьезную угрозу региональной стабильности и глобальному нераспространению". Они также "обсудили опасения относительно поддержки оборонно-промышленного комплекса России со стороны КНР" и отметили, что намерены "предоставлять дальнейшую поддержку Украине".

Блинкен и Чо Тхэ Ёль также говорили о двустороннем сотрудничестве "по широкому кругу региональных и международных вызовов".

Москва ранее неоднократно и категорически отвергала обвинения западных стран в незаконном военно-техническом сотрудничестве с Пхеньяном. В частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее называл утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь, слухами.